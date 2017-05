ENI passa in positivo (+0,1%)

di Edoardo Fagnani

10 mag 2017 ore 12:38

ENI registra un minimo rialzo dello 0,14% a 14,76 euro. Il Cane a sei zampe ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 18,05 miliardi di euro, in aumento del 35,2% rispetto ai 13,34 miliardi ottenuti nel primo trimestre dello scorso anno. L’utile operativo adjusted delle continuing operations è stato pari a 1,83 miliardi di euro, in forte miglioramento rispetto ai 583 milioni dei primi tre mesi del 2016. Il risultato netto di competenza degli azionisti ENI è tornato positivo per 965 milioni di euro, rispetto al rosso di 796 milioni contabilizzato nei primi tre mesi del 2016. In particolare, il management ha precisato che i risultati industriali saranno accompagnati dalle cessioni già firmate, con particolare riferimento agli asset esplorativi in Egitto e in Mozambico, il cui completamento è atteso entro l'anno. Inoltre, la generazione di cassa organica e gli incassi da dismissioni dovrebbero consentire di finanziare integralmente gli investimenti e i dividendi del 2017 a un livello di prezzo Brent ben al di sotto di quello attuale.

