ENI organizza emissione bond con scadenza nel 2025

di Edoardo Fagnani

8 set 2017 ore 10:19

ENI ha dato mandato a Banca IMI, CA CIB, Deutsche Bank, J.P. Morgan e UniCredit Bank per l'organizzazione del collocamento di un'emissione obbligazionaria con scadenza 14 marzo 2025 a tasso fisso nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note in essere. L'emissione è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito del colosso petrolifero.

Il prestito, destinato agli investitori istituzionali, sarà collocato compatibilmente con le condizioni di mercato.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.