ENI e Saipem si allineano al trend negativo del mercato

di Edoardo Fagnani

18 apr 2017 ore 17:40

ENI ha lasciato sul terreno il 2,07% a 14,68 euro. Milano Finanza ha riportato alcune indicazioni dell’amministratore delegato, Claudio Descalzi. Sul dividendo il manager ha lasciato intendere che, se lo scenario migliorerà, anche la remunerazione degli azionisti tornerà a salire, con una politica di distribuzione progressiva, in linea con la crescita degli utili. Descalzi ha poi escluso un’uscita da Saipem (-2,52% a 0,3988 euro), di cui ENI manterrà il 30,5% del capitale. Il settimanale ha evidenziato che il 2017 per ENI è partito positivamente, anche considerando la vendita a Exxon del 25% dei giacimenti del Mozambico per 2,8 miliardi di dollari. Nel corso dell’anno sono attesi inoltre gli avvii produttivi in Ghana, in Indonesia e del giacimento super-giant di Zohr, in Egitto, che dovrebbe partire a dicembre.

