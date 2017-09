ENI, approvato l'acconto sul dividendo 2018

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 18:22

Il consiglio di amministrazione di ENI ha deliberato di attribuire agli azionisti un acconto sul dividendo 2018 (relativo all'esercizio 2017) per un ammontare di 0,4 euro per azione; la cedola sarà staccata lunedì 18 settembre e messa in pagamento il 20 settembre.

L’acconto dividendo è stato deliberato sulla base della situazione contabile della capogruppo al 30 giugno 2017. Il semestre si era chiuso con un utile netto di 2,45 miliardi di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.