ENI aggiorna su progetti in Ghana

di Edoardo Fagnani

3 nov 2017 ore 16:53

ENI ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo dei progetti del gruppo in Ghana. In particolare, nel mese di maggio il Cane a sei zampe ha avviato la produzione dell’Integrated Oil&Gas Development Project, nel blocco Offshore Cape Three Points (OCTP), nella Western Region, con time-to-market record di soli 29 mesi, in anticipo di tre mesi rispetto al piano di sviluppo. Il ramp-up accelerato ha consentito di aumentare la produzione prevista nel 2017 da 2,8 a 5,2 milioni di barili, ed entro la fine del 2017 la produzione raggiungerà il picco di 45.000 barili di olio al giorno.

L’Integrated Oil&Gas Development Project garantirà al Ghana 15 anni di forniture affidabili di gas ad un prezzo competitivo. I lavori di costruzione dei gasdotti e dello stabilimento di trattamento e compressione del gas sono al 63% e lo start-up della produzione è prevista nel 2018.

