Enertronica: nuova commessa in Cile per Elettronica Santerno

di Mauro Introzzi

6 dic 2017 ore 07:52

Enertronica ha reso noto che la propria controllata Elettronica Santerno si è aggiudicata una nuova commessa in Cile per oltre 100 MW. La commessa, il cui controvalore è di oltre 6 milioni di dollari, è stata sottoscritta con una delle principali utility mondiali attive nel settore delle energie rinnovabili. La partenza delle attività, in fase di definizione, si attende oltre il 2018.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.