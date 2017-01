Enertronica, la controllata Elettronica Santerno ottiene commessa in Giordania

di Edoardo Fagnani

5 gen 2017 ore 17:55

Enertronica, società quotata all'AIM Italia e operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, ha comunicato che la controllata Elettronica Santerno ha avviato l’installazione dei propri inverter in Giordania nell’ambito di un progetto fotovoltaico presso l’università Al-Bayt.

La sottoscrizione di questa commessa permette a Santerno di rafforzarsi in Medio Oriente, ed in particolare in Giordania, consolidando la propria presenza storica nell’area.

