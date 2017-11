Enertronica, concluso aumento di capitale dedicato a Fineldo

di Edoardo Fagnani

29 nov 2017 ore 08:05

Enertronica ha comunicato che Fineldo, holding di partecipazione degli eredi di Vittorio Merloni, ha proceduto al perfezionamento del contratto di investimento mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale a pagamento con l’assegnazione di complessive 220.000 azioni su un totale di azioni Enertronica pre-aumento di capitale di 4.170.314 e per un controvalore totale pari a 704mila euro. L’aumento di capitale è stato sottoscritto ad un prezzo pari a euro 3,2 per azione e prevede un lock up di 12 mesi.

Inoltre, la società ha perfezionato l’acquisto del 100% di Progetti International, società di ingegneria specializzata nell’impiantistica per il settore dell’energia rinnovabile, già partecipata da Fineldo.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.