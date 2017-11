Enel, il piano al 2020. Quanto distribuirà in dividendi

Enel ha diffuso le linee guida del piano industriale al 2020, confermando per intero la guidance per il 2017 e superare il dividendo minimo per azione garantito

di Mauro Introzzi

21 nov 2017 ore 11:04

Enel ha diffuso le linee guida del piano industriale al 2020, confermando per intero la guidance finanziaria per il 2017 e superare il dividendo minimo per azione garantito per tale esercizio: per l’esercizio dovrebbero essere distribuiti 0,23 euro contro gli 0,21 attesi in precedenza.

PIANO ENEL 2020: LE PRINCIPALI STIME

Enel prevede di chiudere l’esercizio in corso con un margine operativo lordo di circa 15,5 miliardi di euro, per arrivare a 18,2 miliardi nel 2020. Di conseguenza, il margine operativo lordo dovrebbe aumentare con un tasso di crescita medio annuo del 6% nel periodo 2017/2020.

L’utile netto dovrebbe passare dai 3,6 miliardi di euro stimati per l’esercizio in corso ai 5,4 miliardi previsti per il 2020; per questa voce il tasso di crescita medio annuo nel periodo 2017/2020 sarebbe pari al 15,5%.

I vertici del colosso elettrico non hanno fornito, nella nota, indicazioni puntuali in merito all’indebitamento netto, che a fine settembre era pari a quasi 38 miliardi di euro. Enel si è limitata a segnalare che il rapporto tra flusso di cassa operativo e indebitamento finanziario netto dovrebbe passare dal 27% del 2017 al 31% stimato per il 2020.

Nel corso della presentazione del piano, avvenuta a Londra, i vertici hanno invece puntualizzato che il piano prevede un indebitamento netto a circa 37,8 miliardi quest'anno per salire a circa 39,8 miliardi nel 2018. La posizione finanziaria dovrebbe poi attestarsi a quota 38,3 miliardi nel 2020.

ENEL, LINEE GUIDA DEL PIANO

I fattori abilitanti del piano prevedono 2 grandi azioni strategiche: la digitalizzazione e l’attenzione al cliente. Gli investimenti in digitalizzazione salgono a 5,3 miliardi di euro rispetto ai 4,7 miliardi di euro previsti dal piano precedente e dovrebbero produrre 1,9 miliardi di euro di incremento cumulato del margine operativo lordo nel periodo 2018-2020 (300 milioni in più rispetto al piano precedente), di cui 900 milioni di euro riferiti al solo 2020. Il 60% di tale crescita sarà assicurata da un aumento dei margini e il 40% dalla riduzione dei costi operativi. Per quanto riguarda l’attenzione al cliente Enel punta a implementare 4 linee di prodotti e servizi per rispondere alle nuove esigenze dei clienti derivanti dalla transizione da un modello energetico centralizzato ad uno distribuito.

ENEL, CESSIONI E INVESTIMENTI

Nei prossimi tre anni, Enel prevede di cedere ulteriori asset esistenti per 3,2 miliardi di euro, principalmente focalizzandosi su impianti di generazione da fonte termoelettrica e uscendo da paesi non strategici. Al contrario, il colosso elettrico prevede di investire un ammontare fino a 4,7 miliardi di euro, metà dei quali destinati all’acquisizione di partecipazioni di minoranza. Al tri 2 miliardi di euro serviranno per finanziare acquisizioni nel business delle Reti e di e-Solutions, mentre i restanti 400 milioni saranno destinati in equity partnership.

La priorità di Enel continua a essere focalizzata nell’acquisto di partecipazioni di minoranza in Sud America. Tuttavia, il colosso elettrico si riserva la possibilità di effettuare l’acquisto di azioni proprie per un importo complessivo fino a 2 miliardi di euro, in attuazione dell’autorizzazione, valida sino al novembre 2018, rilasciata dall’assemblea degli azionisti.

ENEL, LA POLITICA DEI DIVIDENDI AL 2020

Con il piano al 2020 Enel ha anche aggiornato sulla politica dei dividendi per i prossimi esercizi. Il gruppo ha confermato per il biennio 2018-2019 un payout (ossia la percentuale dell’utile distribuita) del 70% e esteso questa proiezione al 2020.

Per l’esercizio 2018 è stata introdotta una soglia minima di dividendo pari a 0,28 euro, in aumento del 33% rispetto al dividendo minimo garantito con riferimento al 2017. Per il prossimo esercizio, quindi, la società staccherà come cedola l’importo più elevato tra 0,28 euro per azione e un dividendo per azione basato su un pay-out del 70%.

In base alle stime il dividendo implicito per azione nel 2019 e nel 2020 sarà rispettivamente pari a 0,33 e 0,37 euro, con una crescita media annua nel periodo 2017-2020 del 17% circa.