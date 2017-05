di Edoardo Fagnani

12 mag 2017 ore 09:18

Enel invariata a 4,562 euro. Il colosso elettrico ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 19,37 miliardi di euro, in aumento dell’8,4% rispetto ai 17,87 miliardi ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. In flessione, invece, il margine operativo lordo che si è ridotto del 2,6%, passando da 4,02 miliardi a 3,91 miliardi di euro; tuttavia, il risultato è stato migliore dei 3,8 miliardi stimati dagli analisti. In flessione, invece, il margine operativo lordo che si è ridotto del 2,6%, passando da 4,02 miliardi a 3,91 miliardi di euro. Il management giustificato la contrazione con la riduzione dei margini in Iberia, prevalentemente nella generazione, per effetto dell’acquisto di elettricità sul mercato spot a prezzi maggiori rispetto a quelli di vendita e del minore contributo delle fonti rinnovabili, nonché nel business retail. Al contrario, l'utile netto è cresciuto da 939 milioni a 983 milioni di euro, registrando un incremento del 4,7%. A fine marzo l’indebitamento netto era salito a 39,28 miliardi di euro, rispetto ai 37,55 miliardi di inizio anno. Sulla base di questi risultati i vertici di Enel hanno confermato i target finanziari per il 2017.

