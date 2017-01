Enel, parte l’operatività dei primi 200 MW del progetto eolico in Kansas

di Edoardo Fagnani

4 gen 2017 ore 12:22

Enel ha comunicato che la controllata Enel Green Power North America ha chiuso il 2016 con l’inizio dell’operatività dei primi 200 MW del progetto eolico Cimarron Bend da 400 MW nella contea di Clark, Kansas.

Cimarron Bend, messo in costruzione nel aprile 2016, andrà a consolidare la posizione dell'azienda come la società di energia eolica più grande nel Kansas con 1,1 GW di progetti operativi o in costruzione. Questa capacità ha richiesto oltre 1,7 miliardi di dollari di investimenti totali per il Kansas e le sue comunità.

