Enel ottiene nuovi contratti in Messico

di Edoardo Fagnani

23 nov 2017 ore 10:08

Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Rinnovabile, si è aggiudicata il diritto di stipulare dei contratti in Messico relativi alla fornitura di energia e di certificati verdi da quattro impianti eolici con una capacità complessiva di 593 MW, in seguito all’esito della terza gara pubblica di lungo termine lanciata dall’avvio della riforma energetica del Paese.

Il colosso elettrico investirà circa 700 milioni di dollari nella costruzione dei nuovi impianti, in linea con gli investimenti previsti dall’attuale piano strategico. Ciascun progetto sarà supportato da un contratto che prevede la vendita alla Cámara de Compensación del Messico1 di determinati volumi di energia e dei relativi certificati verdi per un periodo, rispettivamente, di quindici e venti anni.

Enel prevede che i nuovi impianti entreranno in esercizio nella prima metà del 2020.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.