Enel, le caratteristiche del green bond con scadenza nel 2024

di Edoardo Fagnani

9 gen 2017 ore 19:17

Enel, attraverso la controllata Enel Finance International, ha collocato sul mercato europeo il primo green bond, destinato ad investitori istituzionali e assistito da una garanzia rilasciata dalla stessa Enel.

L’emissione ammonta a complessivi 1,25 miliardi di euro e prevede il rimborso in unica soluzione a scadenza in data 16 settembre 2024 e il pagamento di una cedola a tasso fisso pari all’1%, pagabile ogni anno in via posticipata nel mese di settembre, a partire da settembre 2017. L’operazione ha raccolto adesioni per un importo di circa 3 miliardi di euro, con una partecipazione significativa di investitori socialmente responsabili.

Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,001% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari all'1,137%.

I proventi netti dell’emissione – effettuata nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie a medio termine di Enel ed EFI – saranno utilizzati per finanziare gli eligible green projects del gruppo.

