Enel Gp pronta a entrare in Etiopia (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

4 ott 2017 ore 06:49

Il quotidiano economico scrive che Enel Green Power punterebbe a crescere ancora nel continente africano e dopo aver fatto il proprio ingresso in Sudafrica e Marocco avrebbe messo il suo mirino sull’Africa subsahariana.

Il Sole24Ore scrive infatti che il prossimo step, a breve termine, potrebbe essere il debutto in Etiopia. Lo stesso amministratore delegato della società, Antonello Cammisecra, ha dichiarato che il gruppo delle rinnovabili di casa Enel è in attesa che il governo etiope decida l’aggiudicazione di una gara per 130 mw di fotovoltaico. Enel Green Power è poi in attesa di un secondo bando, sempre in quella regione: una gara organizzata nell’ambito del programma Scaling Solar della Banca Mondiale.

Il quotidiano scrive infine che la successiva tappa sarà nell’Africa occidentale: in Ghana, Senegal e Costa d'Avorio.

