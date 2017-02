Enel finalizza acquisizione in Brasile

di Edoardo Fagnani

14 feb 2017 ore 20:58

Enel ha comunicato che la controllata Enel Brasil ha finalizzato l'acquisizione di circa il 94,8% del capitale di CELG Distribuição, società di distribuzione di energia che opera nello stato brasiliano di Goiás, per un corrispettivo complessivo di 2,19 miliardi di real brasiliani (circa 640 milioni di dollari). La quota restante, pari a circa il 5,1% di CELG, sarà offerta a dipendenti in servizio e pensionati della società, mediante una procedura che consentirà ad Enel Brasil l'acquisto delle azioni non acquisite dai suddetti dipendenti e pensionati.

Con l'acquisto di CELG, la base clienti brasiliani di Enel sale a 10 milioni da 7 milioni.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.