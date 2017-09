Enel, costruzione del nuovo parco eolico in Perù

di Edoardo Fagnani

5 set 2017 ore 12:30

Enel, attraverso la controllata Enel Green Power Perù, ha dato il via ai lavori di costruzione di Wayra I1, il suo primo parco eolico in Perù, situato nel distretto di Marcona, regione di Ica. Il parco, nel quale è in corso l’installazione delle prime turbine eoliche, avrà una capacità totale di 132 MW e, una volta completato, sarà il più grande del Paese.

Il gruppo investirà circa 165 milioni di dollari nella costruzione del nuovo parco eolico, un investimento che si iscrive nel piano strategico. Il parco, che dovrebbe entrare in esercizio nella prima metà del 2018, venderà l’energia generata nel quadro di un contratto di fornitura ventennale firmato con il Ministero dell'energia e delle miniere del Perù.

