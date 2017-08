Enel, avviata analisi di possibile riorganizzazione societaria in Cile

di Edoardo Fagnani

27 ago 2017 ore 20:37

Enel ha comunicato che il consiglio di amministrazione della controllata Enel Chile ha dato avvio all’analisi di una possibile riorganizzazione delle partecipazioni societarie del gruppo in Cile, basata su una proposta non vincolane formata dalla stessa Enel Chile. Il colosso elettrico ha espresso in via preliminare una valutazione favorevole sulla proposta di riorganizzazione.

Enel ha constatato che l’operazione risulta in linea con alcuni degli obiettivi strategici del gruppo, fra cui la semplificazione degli asseti proprietari delle società quotate cilene del gruppo stesso.

