Enel avvia produzione di due parchi solari in Brasile

di Edoardo Fagnani

18 set 2017 ore 17:56

Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Brasil, ha avviato la produzione di 546 MW di impianti solari fotovoltaici in Brasile, con i parchi Ituverava (254 MW) e Nova Olinda (292 MW), i due più grandi parchi fotovoltaici attualmente in esercizio in Sud America. Ituverava si trova nella municipalità di Tabocas do Brejo Velho nello stato nord-orientale di Bahia, mentre Nova Olinda si trova a Ribeira do Piauí, nello stato di Piauí, nel nord-est del Brasile.

L’investimento di Enel per la costruzione di Nova Olinda, pari a circa 300 milioni di dollari, rientra nell’ambito degli investimenti previsti dall'attuale Piano strategico della società ed è finanziato con risorse proprie e un finanziamento a lungo termine erogato dal Banco do Nordeste.

