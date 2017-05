Emak rileva l'83,1% di Lavorwash

di Edoardo Fagnani

10 mag 2017 ore 13:56

Emak ha firmato, tramite la controllata Comet, un contratto vincolante per l’acquisizione dell’83,1% del Gruppo Lavorwash da Zenith (della famiglia Lanfredi) e dalla famiglia Migliari.

La società quotata al segmento STAR ha valutato il 100% di Lavorwash ad un Enterprise Value pari a 55 milioni di euro, esclusa la posizione finanziaria netta normalizzata. Il prezzo definitivo da riconoscere ai venditori terrà conto della posizione finanziaria netta di Lavorwash al 30 giugno 2017, normalizzata per gli effetti dell’andamento del capitale circolante operativo netto degli ultimi dodici mesi. Il pagamento del corrispettivo per l’acquisizione dell’83,1% del capitale avverrà al closing, previsto per il 3 luglio 2017, sulla base di un prezzo provvisorio, determinato in 54,8 milioni di euro, che verrà corretto sulla base dei risultati conseguiti alla data del 30 giugno 2017.

L’operazione sarà finanziata integralmente attraverso l’utilizzo di disponibilità liquide attualmente a disposizione del gruppo e nuovo indebitamento bancario a medio-lungo termine finalizzato all’acquisizione.

Un’ulteriore quota del 14,7% in mano a Zenith e alla famiglia Migliari è regolata da un accordo di Put&Call option da esercitarsi nel 2020, valorizzato sulla base dei risultati ottenuti nel periodo 2018-2019. Il rimanente 2,2% rimarrà in possesso degli attuali soci di minoranza di Lavorwash.

Nel 2016, sulla base di quanto emerso dall’attività di due diligence, Lavorwash ha raggiunto un fatturato di 70 milioni di euro, con un EBITDA normalizzato di 9,5 milioni di euro e un utile netto di 5,8 milioni. A fine 2016 la società aveva una posizione finanziaria netta positiva per circa 17 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.