Emak, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

12 mag 2017 ore 10:58

Emak ha realizzato nel primo trimestre ricavi consolidati per 119,2 milioni, in salita del 4,3% rispetto ai 114,3 milioni dello scorso esercizio. Il margine operativo lordo ha raggiunto i 17,3 milioni, pari al 14,5% dei ricavi, in salita del 9,8% rispetto ai 15,7 milioni (pari al 13,8% dei ricavi) del primo trimestre 2016. L’utile operativo è stato pari a 14,2 milioni, in crescita dell'11,8% dai 12,7 milioni dell’anno precedente.

L’utile netto del primo trimestre 2017 è stato così pari a 9,2 milioni, in salita del 26,3% dai 7,3 milioni del pari periodo 2016.

A fine marzo 2017 la posizione finanziaria netta era passiva per 100,9 milioni di euro, in calo dai 125,1 milioni di 12 mesi prima e in salita dagli 80,1 milioni di fine 2016.

Emak stima una crescita organica del fatturato di fine anno del 3%-4%, con il contributo positivo di tutti i settori.



