Elettra Investimenti rileva il 52,38% di PHPower

di Edoardo Fagnani

3 mag 2017 ore 17:25

Elettra Investimenti ha sottoscritto l’aumento di capitale, per 350mila euro, deliberato dall’assemblea dei soci della start up innovativa PHPower diventandone azionista di maggioranza con il 52,38%. La restante quota del capitale resta in capo al fondatore di PHPower, Andrea Sasso.

Inoltre, Elettra Investimenti e PHPower hanno contestualmente firmato un accordo che prevede, a favore di Elettra Investimenti, un’opzione di acquisto (e vendita da parte di Sasso) a 36 mesi di un’ulteriore quota pari al 17,62% del capitale di PHPower oggi posseduta da Andrea Sasso, sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi aziendali. Il successivo acquisto di quote permetterà ad Elettra Investimenti di raggiungere il 70% del capitale sociale di PHPower.

PHPower, operante nel settore dei servizi B2B, offre una soluzione per il monitoraggio energetico e l’industrial IOT denominata “EnergyCloud”.

