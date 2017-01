EI Towers, ok dei soci a dividendo straordinario

di Edoardo Fagnani

12 gen 2017 ore 13:59

L’assemblea degli azionisti di EI Towers ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario di 3,6 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, così come proposto dal consiglio di amministrazione del 18 novembre scorso.

Con riferimento alle azioni in circolazione alla data dell’11 gennaio 2017 (28.262.377 azioni, meno 466.966 azioni proprie detenute in portafoglio, corrispondenti all’ 1,65% del capitale), l’importo complessivo del dividendo proposto sarebbe pari a 100,06 milioni di euro. Questo importo potrebbe variare in diminuzione qualora, alla data di stacco cedola, il numero effettivo di azioni proprie dovesse aumentare a seguito di eventuali acquisti effettuati in esecuzione del piano di buy-back che la società ha attualmente in corso.

Il dividendo sarà staccato il 6 febbario 2017 e messo in pagamento a partire dall’8 febbraio 2017.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.