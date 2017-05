EEMS, la posizione finanziaria a fine aprile 2017

di Edoardo Fagnani

31 mag 2017 ore 20:14

EEMS ha comunicato l’aggiornamento mensile sulla struttura patrimoniale del gruppo. A fine aprile 2017 la posizione finanziaria netta della società era positiva per 2,13 milioni di euro, rispetto ai 2,22 milioni di marzo.

La società ha precisato che la posizione finanziaria netta include il saldo del conto corrente vincolato alla procedura di concordato preventivo EEMS Italia pari a circa 809mila euro di cui 649mila euro relativo agli accantonamenti appostati dagli organi della procedura per fare fronte al potenziale rischio di soccombenza della società per i contenziosi in corso e 160mila euro a maggiori introiti ricevuti rispetto alle stime del concordato, che alla data di riferimento, sono in corso di svincolo.

