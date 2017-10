Edison, confermato il prezzo per l'acquisto della maggioranza di Frendy Energy

di Edoardo Fagnani

Edison ha comunicato che, all’esito delle verifiche stabilite, il prezzo definitivo per l’acquisto della maggioranza del capitale di Frendy Energy è stato confermato a 0,34 euro per azione. Successivamente al closing dell’operazione, previsto per il 17 ottobre, Edison promuoverà, entro i termini e secondo le modalità di legge, un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni Frendy Energy, al medesimo prezzo di 0,34 euro per azione.

