E' proseguito il rialzo di Banca Carige (+5,3%)

di Edoardo Fagnani

6 set 2017 ore 17:42

Anche oggi in rialzo Banca Carige; il titolo dell’istituto ligure ha guadagnato il 5,26% a 0,24 euro.

Il Corriere della Sera ha scritto di un braccio di ferro che si sarebbe consumato in seno al consiglio di amministrazione della banca ligure, lo scorso 3 agosto, sulle modalità di esercizio dell’aumento di capitale da 560 milioni di euro. Da un lato il neo amministratore delegato Paolo Fiorentino, dall’altro gli amministratori della banca genovese. Il primo puntava a ottenere il massimo di flessibilità per il rafforzamento patrimoniale (in casi estremi anche escludendo gli attuali soci), dall’altro diversi consiglieri - a cominciare da quelli espressi dal primo azionista e vice presidente Vittorio Malacalza - contestavano l’esclusione del diritto di opzione. Secondo il quotidiano “alla fine si è trovato il compromesso”: in via principale si procederà con diritto di opzione ma in subordine si potrà procedere all’aumento con esclusione del diritto, per casi specifici e previa nuova delibera consiliare. Nelle scorse ore, intanto, il secondo socio della banca - Gabriele Volpi - ha avanzato la proposta di rimuovere dal board l’ex ceo Guido Bastianini.

