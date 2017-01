E' proseguito il rally di Generali (+8,2%)

di Edoardo Fagnani

Seduta spumeggiante per Generali; il titolo della compagnia triestina è balzato dell’8,21% a 15,42 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo in avvio di giornata. Anche oggi volumi elevati sul titolo: nell’intera seduta sono passate di mano oltre 48 milioni di azioni. Generali ha comunicato di avere acquisito i diritti di voto su 505 milioni di azioni di IntesaSanpaolo (-4,42% a 2,292 euro), pari al 3,01% del capitale. L'operazione è avvenuta tramite una operazione di prestito titoli. Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari su Generali. Mediobanca ha alzato da 15,5 euro a 17 euro il prezzo obiettivo sulla compagnia triestina, confermando il rating “Outperform” (farà meglio del mercato). Equita sim, invece, ha migliorato il giudizio e ora consiglia l’acquisto delle azioni, in seguito al maggiore appeal speculativo sul titolo.

