Due acquisizioni per IMA

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 18:17

IMA, tramite controllata GIMA, ha sottoscritto un accordo per l’acquisto dell’80% del capitale della società Mapster, player nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine automatiche per il riempimento e confezionamento di capsule per il settore caffè (single serve).

Sempre attraverso la controllata GIMA, IMA ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 49% di Petroncini Impianti, azienda di riferimento nel settore dei macchinari per il processo produttivo del caffè.

L’operazione Mapster prevede un intervento finanziario al closing (previsto entro il primo trimestre del 2017) pari a 2,4 milioni di euro per l’equity value.

L'operazione Petroncini prevede un investimento finanziario per complessivi 2,5 milioni di euro che porta GIMA a detenere il 49% delle azioni della società ed un contratto di opzione per l’acquisto di un ulteriore 31% da esercitarsi successivamente alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e non oltre il 31 agosto 2018.

