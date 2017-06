Donnet: 'Basta operazioni di sistema. Così cambierò le Generali' (La Repubblica)

di Mauro Introzzi

14 giu 2017 ore 07:04

La Repubblica ha intervistato Philippe Donnet, amministratore delegato di Assicurazioni Generali. Il manager ha tracciato le linee guida della strategia del Leone di Trieste per i prossimi esercizi. Generali punterà più sul risparmio gestito e meno – anzi, possibilmente niente – sulle operazioni di sistema. Il gruppo, evidenzia Donnet, ha concorrenti internazionali e gioca in Champions League, non in un campionato nazionale.

Il manager ha poi smentito un coinvolgimento in un eventuale salvataggio coordinato alle banche venete.

