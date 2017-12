Domani, 8 dicembre 2017, Borsa Italiana aperta

di Mauro Introzzi

7 dic 2017 ore 12:33

Come di consueto anche per la giornata di domani, 8 dicembre 2017, la borsa italiana rimarrà aperta. I mercati non osserveranno alcun turno di chiusura, con scambi diffusi nelle consueta fascia oraria, nonostante la festività dell'Immacolata Concezione.

Sarà invece chiusa la sessione after hours.

Anche la giornata di oggi, a giudicare dal controvalore degli scambi (poco meno di 740 milioni di euro a metà sessione) può essere considerata semifestiva: a Milano si osserva la festività del Santo Patrono, Sant'Ambrogio, e il primo giorno del consueto ponte meneghino.

