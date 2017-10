doBank, negoziazioni per gestione di crediti in sofferenza di MPS

di Edoardo Fagnani

doBank ha raggiunto un accordo preliminare finalizzato a identificare i principali termini e condizioni alla luce dei quali il gruppo potrà ricevere l’incarico per la gestione, in qualità di special servicer, di crediti in sofferenza del Monte dei Paschi di Siena, pari a circa 8 miliardi di euro (in termini di gross book value).

Con il conferimento dell'incarico, doBank gestirà circa il 30% del GBV (gross book value) totale dell'operazione con rendimenti più che proporzionali sul totale rispetto all'allocazione dei volumi di portafoglio.

La sottoscrizione dei contratti di servicing, condizionata al perfezionamento dell’operazione nonché al buon esito delle negoziazioni tra le parti, è attesa contestualmente all’emissione dei titoli della cartolarizzazione sopra descritta entro la fine dell’anno.

La gestione da parte di doBank dovrebbe avere inizio nel primo trimestre 2018.

