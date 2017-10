doBank, approvazione impegno di investimento in Atlante II

di Edoardo Fagnani

17 ott 2017 ore 20:27

Il Consiglio di Amministrazione di doBank ha approvato la firma di un impegno vincolante (per un investimento di 30 milioni di euro nel Fondo Atlante II gestito da Quaestio SGR e dedicato esclusivamente ad investimenti in tranche junior e mezzanine di cartolarizzazione con sottostante crediti deteriorati, in linea con la strategia di co-investimento di doBank.

L'investimento resta condizionato al completamento dell'operazione di salvataggio della Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di Cesena e Cassa di Risparmio di San Miniato oltre che alla sottoscrizione della documentazione contrattuale definitiva.

