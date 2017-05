Dmail Group, ok dei soci al bilancio 2016 e al cambio di denominazione

di Edoardo Fagnani

30 mag 2017 ore 08:01

L’assemblea degli azionisti di Dmail Group ha approvato il bilancio dell’esercizio 2016, chiuso con un utile di 32,9 milioni di euro, che sarà destinato a parziale copertura delle perdite pregresse.

Inoltre, l’assemblea ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che resterà in carica per il triennio 2017/2019.

Infine, nel corso dell’assemblea ha approvato il cambio di denominazione sociale in Netweek, adottando un nome e un logo già in uso nel gruppo per meglio valorizzare le proprie attività nel settore dell’editoria locale.

Il management ha segnalato che nel corso dei primi cinque mesi del 2017 la società ha provveduto ad effettuare due ulteriori piani di riparto concludendo così il pagamento sia dei creditori in prededuzione e privilegiati sia quelli chirografari. A valle di questi pagamenti Dmail Group prevede che la formale chiusura della procedura di concordato in continuità possa avvenire nelle prossime settimane.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.