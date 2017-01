Dmail Group, l'indebitamento a fine 2016

di Edoardo Fagnani

31 gen 2017 ore 18:02

Dmail Group ha comunicato l’aggiornamento mensile sulla struttura patrimoniale del gruppo. A fine dicembre 2016 l’indebitamento netto della società era sceso a 1,41 milioni di euro, rispetto ai 15,64 milioni di fine novembre a seguito dell’aumento di capitale di Dmail Group.



Sempre a fine dicembre il gruppo presentava posizioni debitorie scadute nei confronti dell’erario per 3 milioni di euro, riferiti a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso.

Alla stessa data Dmail Group aveva debiti commerciali scaduti per circa 2,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 3,8 milioni del mese precedente. Inoltre, la società aveva debiti scaduti di circa 0,2 milioni di euro, tutti riferibili alla capogruppo relativi principalmente ai compensi dell’organo amministrativo degli anni 2011-2015.

