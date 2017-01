Dividendo BB Biotech, proposta cedola di 2,75 franchi svizzeri

di Edoardo Fagnani

20 gen 2017 ore 08:02

Sulla base dei dati consolidati non ancora sottoposti a revisione, BB Biotech ha comunicato di aver terminato il 2016 con una perdita netta di 802 milioni di franchi svizzeri, risultato che si confronta con l'utile di 653 milioni contabilizzato nell'esercizio precedente.

Negli ultimi tre mesi del 2016 BB Biotech ha registrato un passivo di 24 milioni, rispetto all'utile di 511 milioni ottenuto nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

Sulla base di questi risultati il consiglio di amministrazione di BB Biotech proporrà una distribuzione di 2,75 franchi svizzeri per azione, riconoscendo un rendimento del 5% sul prezzo dell’azione medio ponderato nel mese di dicembre 2016.

Il management della società svizzera ha segnalato che nell’ultimo trimestre del 2016 ha ridotto la propria posizione in Actelion, in quanto il prezzo dell’azione ha evidenziato una solida performance in virtù dei contatti intercorsi con Johnson & Johnson. Nel segmento large cap sono state invece incrementate le partecipazioni in Alexion e Novo Nordisk, con un ulteriore aumento anche delle posizioni in società a capitalizzazione più piccola quali Intra-Cellular, Macrogenics, Juno e Agios.

Per il 2017 BB Biotech ha ribadito il proprio impegno nella ricerca, l’analisi e l’investimento in aziende biotech all’avanguardia, con flussi di notizie positivi e solide prospettive di crescita.

BB Biotech ha comunicato che il Rapporto annuale completo sarà pubblicato il 17 febbraio 2017.

