Ecco gli acconti sui dividendi, i dividendi ordinari e quelli straordinari attesi negli ultimi mesi del 2017. Tra le blue chip il consueto, ormai, anticipo di Eni

di Mauro Introzzi

15 set 2017 ore 08:07

Come ogni anno, anche in questo 2017 alcuni big di Piazza Affari, come Eni, distribuiranno i loro acconti sul dividendo.

LEGGI ANCHE - ENI, approvato l'acconto sul dividendo 2018: ecco le date

Oltre a quella del cane a sei zampe attese le cedole ordinarie di Mediobanca e Digital Bors, che hanno l'esercizio sfalzato ripetto all'anno solare. E nel corso delle prossime settimana arriveranno altri acconti.

STM, infine, staccherà le ultime tranche trimestrali della sua cedola.

Nella tabella seguente tutti i dividendi di fine 2017 (la tabella sarà aggiornata via via che arrivano le indicazioni sui dividendi):





Società Proposta di dividendo Tipologia Data di stacco Data di pagamento Digital Bros 0,15 euro Ordinario 11 dic 2017 13 dic 2017 Eni 0,4 euro Acconto 18 set 2017 20 set 2017 Mediobanca 0,37 euro Ordinario 20 nov 2017 22 nov 2017 STM 0,06 dollari Trimestrale 18 set 2017

20 set 2017

STM 0,06 dollari Trimestrale 18 dic 2017

20 dic 2017 STM 0,06 dollari Trimestrale 19 mar 2018

21 mar 2018





LEGGI ANCHE: Dividendi di fine 2016