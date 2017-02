Dividendi 2017: le stime sulle cedole del FTSEMib

Per conoscere quanto staccheranno come dividendi 2017 le principali società del FTSEMib bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Ma noi abbiamo raccolto per voi i consensus sulle prossime cedole

di Mauro Introzzi

2 feb 2017 ore 16:49

Da qualche giorno è iniziata la stagione della presentazione dei conti relativi all'intero 2016. Una fase che entrerà ancora più nel vivo nei prossimi giorni. In alcuni casi le società - specie tra quelle che formano il paniere del FTSEMib - che hanno comunicato i loro risultati (in via preliminare ma anche in via definitiva) hanno già ufficializzato l'entità della cedola relativa al 2016 che sarà staccata come dividendo 2017 se approvata dalle relative assemblee.

E' il caso di Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari e CNH Industrial.

Per conoscere quanto staccheranno come dividendi 2017 le altre società del FTSEMib bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Nel frattempo ecco - di seguito - le stime di consensus raccolte per voi da SoldiOnline.it.

Le cifre con l'asterisco sono quelle già ufficializzate come proposte dal consigli di amministrazione alle relative assemblee. Nella tabella anche quanto hanno staccato le società lo scorso anno e - se presente - lo stacco di un eventuale anticipo sul prossimo dividendo:

Società Stima dividendi 2017 Dividendo precedente (2016) A2A 0,05 euro 0,041 euro ATLANTIA 0,98 euro (già 0,44 euro acconto novembre 2016) 0,88 euro (0,4 euro acconto novembre 2015) AZIMUT 1,05 euro 1,5 euro + 1 euro straordinario a novembre 2016 BANCA MEDIOLANUM 0,31 euro (già 0,16 euro acconto novembre 2016) 0,3 euro (0,16 euro acconto novembre 2015) BANCOBPM n.d. 0,15 euro - Banco Popolare

0,027 euro - Popolare di Milano BANCA MPS Non distribuisce Non ha distribuito BPER BANCA 0,12 euro 0,1 euro BREMBO 1 euro 0,8 euro BUZZI UNICEM 0,14 euro 0,075 euro CAMPARI 0,09 euro 0,09 euro CNH INDUSTRIAL 0,11 euro * 0,13 euro ENEL 0,18 (già 0,09 euro acconto gennaio 2017) 0,16 euro ENI 0,8 (già 0,4 euro acconto settembre 2016) 0,8 euro (0,4 euro acconto settembre 2015) EXOR 0,36 euro 0,35 euro FERRARI 0,635 euro * 0,46 euro FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Non distribuisce Azioni RcsMediagroup FINECOBANK 0,27 euro 0,255 euro GENERALI 0,77 euro 0,72 euro INTESASANPAOLO 0,18 euro 0,14 euro ITALGAS n.d. n.d. LEONARDO FINMECCANICA 0,12 euro Non ha distribuito LUXOTTICA 0,91 euro 0,89 euro MEDIASET 0,03 euro 0,02 euro MEDIOBANCA 0,27 (a novembre 2016) 0,25 euro (a novembre 2015) MONCLER 0,17 euro 0,14 euro POSTE ITALIANE 0,38 euro 0,34 euro PRYSMIAN 0,47 euro 0,42 euro RECORDATI 0,67 euro (già 0,35 euro acconto novembre 2016) 0,6 euro (0,3 euro acconto a novembre 2015) SAIPEM Non distribuisce Non ha distribuito SALVATORE FERRAGAMO 0,48 euro 0,46 euro SNAM 0,21 euro 0,25 euro STM 0,25 dollari 0,24 dollari (in 4 tranche da 0,06 dollari) TELECOM ITALIA Non distribuisce Non ha distribuito TENARIS 0,4 dollari (già 0,13 dollari acconto novembre 2016) 0,45 dollari (0,15 dollari acconto novembre 2015) TERNA 0,21 euro (0,0721 euro acconto novembre 2016) 0,2 euro (0,07 euro acconto novembre 2015) UBI BANCA 0,11 euro 0,11 euro UNICREDIT 1,07 euro 1,2 di scrip dividend UNIPOL 0,18 euro 0,18 euro UNIPOLSAI 0,12 euro 0,15 euro YOOX NET-A-PORTER Non distribuisce Non ha distribuito

* dividendi già proposti dal CDA all'assemblea dei soci