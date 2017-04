Dividendi 2017, gli stacchi del 24 aprile

Lunedì è in programma la prima tornata dei dividendi 2017 che coinvolge le aziende del FTSEMib. Riflettori accesi su ENI, che stacca il saldo della cedola relativa all'esercizio 2016

di Edoardo Fagnani

21 apr 2017 ore 10:34

Entra nel vivo la stagione dei dividendi 2017 a Piazza Affari.

Lunedì 24 aprile è in programma la prima tornata di cedole che coinvolge le aziende quotate al FTSEMib, in attesa dello stacco più consistente in programma per il 22 maggio.

Riflettori accesi su ENI, che stacca il saldo della cedola relativa all'esercizio 2016 (0,4 euro, in rapporto a un dividendo 2017 complessivo di 0,8 euro).

Generose anche le cedole assegnate da Banca Mediolanum e da FinecoBank: il rendimento garantito dai dividendi delle due compagnie è nell'ordine del 4-5%.

Di seguito la tabella e i rispettivi rendimenti dei dividendi staccati il 24 aprile 2017 (in grassetto il rendimento delle società del FTSEMib):