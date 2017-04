Dividendi 2017, ecco gli stacchi del 2 maggio

Lunedì 2 maggio saranno 13 i titoli che assegneranno il dividendo. Spicca la cedola di B&C Speakers che agli attuali prezzi garantisce un rendimento nell'ordine dell'8%

di Edoardo Fagnani

28 apr 2017 ore 10:22

Proseguono gli stacchi dei dividendi a Piazza Affari.

Il focus si sposta sulle aziende a media capitalizzazione, su quelle appartenenti al segmento STAR e su quelle quotate all'AIM Italia, , in attesa dello stacco più consistente in programma per il 22 maggio.

Lunedì 2 maggio saranno 13 i titoli che assegneranno il dividendo. Spicca la cedola di B&C Speakers (comprensiva di una parte straordinaria di 0,6 euro) che garantisce un rendimento nell'ordine dell'8%.

All'AIM Italia da segnalare il dividendo di Notorious Pictures, che agli attuali prezzi rende il 5%.

Di seguito la tabella e i rispettivi rendimenti dei dividendi che saranno staccati il 2 maggio e che saranno pagati il 4 maggio: