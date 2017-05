Dividendi 2017, ecco gli stacchi del 15 maggio

Restano sotto i riflettori le aziende a media capitalizzazione e le società appartenenti al segmento STAR, in attesa dello stacco più consistente in programma per il 22 maggio

di Edoardo Fagnani

12 mag 2017 ore 10:56

Prosegue la stagione dei dividendi 2017 a Piazza Affari. Restano sotto i riflettori le aziende a media capitalizzazione e le società appartenenti al segmento STAR, in attesa dello stacco più consistente in programma per il 22 maggio. Nel dettaglio, lunedì 15 maggio saranno 13 i titoli che assegneranno il dividendo. Spicca la cedola staccata da DeA Capital, che rende quasi l'8%, sulla base del prezzo di chiusura del titolo di giovedì 11 maggio. Generoso anche il Banco di Sardegna: le cedola delle azioni di risparmio della banca garantisce un rendimento superiore al 6%. LEGGI ANCHE: I dividendi 2017 della borsa italiana Di seguito la tabella e i rispettivi rendimenti dei dividendi che saranno staccati il 15 maggio e che saranno pagati il 17 maggio: SOCIETA' DIVIDENDO PREZZO L'11 MAGGIO RENDIMENTO Astaldi 0,2 5,79 3,45% Banca Finnat 0,01 0,367 2,72% Banco di Sardegna risp. 0,53 8,5 6,24% Caleffi 0,02 1,33 1,50% Credem 0,15 6,46 2,32% DeA Capital 0,12 1,554 7,72% Falck Renewables 0,049 1,18 4,15% Interpump 0,2 15,8 1,27% Massimo Zanetti BG 0,15 7,98 1,88% Prima Industrie 0,3 29,49 1,02% Technogym 0,065 6,8 0,96% TXT e-solutions 0,3 12,43 2,41% Rosetti Marino 0,3 33,3 0,90%

