Dividendi 2017 del FTSEMib

Con i conti relativi al 2016 arrivano i dividendi che le società quotate staccheranno nel 2017. In una tabella entità, data di stacco e data di pagamento delle cedole del FTSEMib

di Mauro Introzzi

13 feb 2017 ore 10:29

Con le prime pubblicazioni dei conti dell'intero 2016 le società del paniere principale di Borsa Italiana, il FTSEMib, iniziano a fornire le prime indicazioni sull'entità del dividendo 2017.

Ecco - nella tabella di seguito - quanto i consigli di amministrazione delle varie blue chip di Piazza Affari propongono alle assemblee dei soci da staccare come dividendi 2017. Per ogni cedola anche la data di stacco e la data di pagamento, solitamente 2 giorni dopo. Nella tabella anche quanto è stato pagato come dividendo l'anno precedente e, se presente, anche l'entità dell'anticipo già distribuito a fine 2016 o inizio 2017.



La tabella verrà aggiornata via via che le società del FTSEMib forniranno le loro indicazioni

