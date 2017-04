Dividendi 2017 del Ftse All-Share (lettere C - F)

In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2017 dei titoli del FTSE All-Share la cui denominazione inizia con le lettere C, D, E e F (da Cad IT a Fullsix)

di Mauro Introzzi

19 apr 2017 ore 14:39

In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2017 dei titoli del FTSE All-Share la cui denominazione inizia con le lettere comprese tra la C e la F. Tutte le cedole dei titoli da Cad IT a Fullsix a valere sui bilanci 2016. La raccolta dei dividendi 2017 dei titoli di Borsa dalla lettera C alla lettera F (da Cad IT a Fullsix) NON contiene i dividendi 2017 dei titoli del paniere FtseMib e i dividendi 2017 delle azioni di risparmio, che hanno tabelle a loro dedicate. Nota: la tabella sarà aggiornata via via che arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società Società Dividendi 2017 Data di stacco Data di pagamento Dividendo precedente (2016) CAD IT 0,2 8 maggio 2017 10 maggio 2017 0,15 CAIRO COMMUNICATION 0,05 22 maggio 2017 24 maggio 2017 0,2 CALEFFI 0,02 15 maggio 2017

17 maggio 2017

Non ha distribuito CALTAGIRONE 0,06 22 maggio 2017 24 maggio 2017 0,05 CALTAGIRONE EDITORE Non distribuisce

--- --- Non ha distribuito CARRARO Non distribuisce --- --- Non ha distribuito CATTOLICA ASSICURAZIONI 0,35 22 maggio 2017 24 maggio 2017 0,35 CEMBRE 0,7 8 maggio 2017 10 maggio 2017 0,46 CEMENTIR 0,1 22 maggio 2017 24 maggio 2017 0,1 CENTRALE LATTE D'ITALIA Non distribuisce --- --- 0,06 CERVED 0,247 2 maggio 2017 4 maggio 2017 0,23 CHL Non ha distribuito CIA 0,0022 CICCOLELLA Non ha distribuito CIR 0,038 22 maggio 2017

24 maggio 2017

0,044 CLASS Non ha distribuito COFIDE 0,014 5 giugno 2017

7 giugno 2017 0,014 COIMA RES 0,11 10 aprile 2017 12 aprile 2017 --- CONAFI PRESTITO' Non ha distribuito CREDEM 0,15 15 maggio 2017 17 maggio 2017 0,15 CREDITO VALTELLINESE Non distribuisce --- --- 0,03 CSP INTERNATIONAL 0,04 5 giugno 2017 7 giugno 2017 0,05 CTI BIOPHARMA Non distribuisce --- --- Non ha distribuito D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING Non distribuisce --- --- 0,025 dollari DADA Non distribuisce --- --- Non ha distribuito DAMIANI Non distribuisce --- ---

Non ha distribuito DANIELI 0,1 (a novembre 2016) --- --- 0,1 (a novembre 2015) DATALOGIC 0,3 8 maggio 2017 10 maggio 2017 0,25 DE' LONGHI 0,8 24 aprile 2017 26 aprile 2017 0,44 DEA CAPITAL 0,12 15 maggio 2017 17 maggio 2017 0,12 DIASORIN 0,8 22 maggio 2017

24 maggio 2017

0,65 DIGITAL BROS 0,13 (a dicembre 2016) --- --- 0,13 (a dicembre 2015) DMAIL Non ha distribuito GRUPPO L'ESPRESSO Non distribuisce --- --- Non ha distribuito EEMS Non ha distribuito EI TOWERS 1,8 22 maggio 2017 24 maggio 2017 Non ha distribuito

3,6 straordinario il 6/2/2017 EL.EN 0,4 15 maggio 2017 17 maggio 2017 1,2

(0,3 dopo frazionamento azionario) ELICA Non distribuisce --- --- 0,0098 EMAK 0,035 5 giugno 2017

7 giugno 2017

0,025 ENAV 0,176 22 maggio 2017 24 maggio 2017 --- ENERVIT 0,08 (0,05 ordinario - 0,03 straordinario) 22 maggio 2017 24 maggio 2017 0,03 EPRICE 0,13 22 maggio 2017 24 maggio 2017 Non ha distribuito ERG 0,5 22 maggio 2017 24 maggio 2017 1 (di cui 0,5 straordinario) ERGYCAPITAL Non distribuisce ---

---

Non ha distribuito ESPRINET 0,135 8 maggio 2017 10 maggio 2017 0,15 EUKEDOS Non ha distribuito EUROTECH Non distribuisce --- --- Non ha distribuito EXPRIVIA 0,0213 FALCK RENEWABLES 0,049 15 maggio 2017 17 maggio 2017 0,045 FNM 0,017 12 giugno 2017 14 giugno 2017 0,014 FIDIA 0,2 3 luglio 2017

5 luglio 2017 0,4 FIERA MILANO Non ha distribuito FILA 0,09 22 maggio 2017 24 maggio 2017 0,09 FINCANTIERI Non distribuisce --- --- Non ha distribuito FULLSIX Non distribuisce ---

---

