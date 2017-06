Diritti dell'aumento di capitale UBI Banca

di Mauro Introzzi

13 giu 2017 ore 10:34

I diritti relativi all'aumento di capitale di UBI Banca hanno come ISIN IT0005262230 e all'avvio dell'operazione di ricapitalizzazione avevano un prezzo di 0,1652 euro.

Per seguirne la quotazione: DIRITTI UBI BANCA

I diritti saranno contrattabili fino a mercoledì 21 giugno. Entro tale data vanno quindi esercitati, se si vuole partecipare all'operazione, oppure venduti.

Se si è convinti di non partecipare all'aumento meglio non aspettare gli ultmi giorni per cedere gli strumenti perché solitamente all'avvicinarsi del termine iniziano a perdere valore.

Per partecipare è possibile sottoscrivere 6 nuove azioni UBI Banca ogni 35 diritti posseduti a un prezzo di 2,395 euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.