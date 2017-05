Diktat Ue alle banche venete: un miliardo di capitale privato (Il Sole24Ore)

di Mauro Introzzi

19 mag 2017 ore 07:01

Il quotidiano economico riporta le ultime indicazioni della Commissione Europea sul salvataggio della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Bruxelles avrebbe chiesto un miliardo in più per concedere il via libera dello Stato. Ma questa somma dovrà essere a carico di privati e non dello Stato.

Secondo quanto riporta il Sole24Ore il confronto degli ultimi giorni avrebbe radicalmente cambiato lo schema dell’operazione da 6,4 miliardi: il totale dovrebbe rimanere lo stesso, ma il contributo a carico dei privati - che il quotidiano ricorda attualmente pari ai 940 milioni dell’anticipo versato da Atlante a dicembre più i 700 milioni derivanti dalla conversione dei bond subordinati - è salito di un miliardo. Il contributo da parte dello Stato si ridurrebbe così da 4,7 a 3,7 miliardi.

