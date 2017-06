Digital360 debutterà all'AIM Italia il 13 giugno 2017

di Edoardo Fagnani

9 giu 2017 ore 17:20

Digital360 ha comunicato che Borsa Italiana ha dato il via libera all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili sull'AIM Italia.

In base alle richieste pervenute nell'ambito del collocamento, sono state assegnate complessivamente 4.105.000 azioni, includendo le 540.000 azioni sottoscritte da dipendenti e collaboratori strategici della società e le 520.000 rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment messe a disposizione dagli azionisti della società. Inoltre, sono state assegnate 1.250 obbligazioni convertibili "DIGITAL360 CONVERTIBILE 4,5% 2017 - 2022".

La società ha stabilito in 1,15 euro il prezzo definitivo delle azioni offerte in sottoscrizione nell'ambito del collocamento. Il collocamento ha generato una domanda complessiva di quasi 2 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori italiani ed esteri con un'ampia diversificazione geografica. Il Collocamento complessivo tra azioni ordinarie e obbligazioni convertibile, al lordo delle spese e delle commissioni di collocamento, è pari a circa 6,6 milioni di euro inclusivo dell’opzione di overallotment esercitata dal Global Coordinator. Ad esito del collocamento, il flottante sarà pari al 19,6% del capitale della società (il 23% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe) con una capitalizzazione prevista di circa 17,7 milioni di euro.

La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 13 giugno 2017. Per il medesimo giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell’ambito del collocamento.

