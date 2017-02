Digital Bros, accordo per distribuzione di Dead by Daylight

di Edoardo Fagnani

3 feb 2017 ore 08:18

Digital Bros ha siglato, attraverso la propria controllata 505 Games, un accordo con Starbreeze AB per la distribuzione mondiale delle versioni console per il mercato retail, con l’esclusione dei mercati scandinavo e asiatico, del videogioco “Dead by Daylight”.L’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito di 2,5 milioni di dollari.

“Dead by Daylight” sarà disponibile in versione retail console Sony Playstation 4 e Microsoft Xbox One durante l’ultimo trimestre dell’esercizio in corso che si chiuderà al 30 giugno 2017.

Il management di Digital Bros ha segnalato che questo accordo rafforza le prospettive di utile netto già previste per l’intero esercizio, anche se non in misura tale da permettere il superamento dei risultati realizzati nel precedente esercizio, che aveva beneficiato della vendita dei diritti di PayDay 2.

