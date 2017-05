Diasorin, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

Diasorin ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi pari a 157,5 milioni, in aumento del 26,5% (o del 24,1% a cambi costanti) rispetto a quanto registrato nel primo trimestre 2016.



Il margine operativo lordo è stato pari a 62,5 milioni, in salita del 32,4% (o del 30% a cambi costanti), rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. L’incidenza sul fatturato è del 39,7%, dal 37,9% del primo trimestre 2016. Il reddito operativo ha toccato i 50 milioni di euro, in miglioramento del 31% e con un'incidenza sul fatturato del 31,7% dal 30,7% di 12 mesi prima.



Così l'utile netto consolidato è stato pari a 32,9 milioni, in crescita del 33,2% su base annua e con un’incidenza sul fatturato pari al 20,9% dal 19,8% del primo trimestre 2016.



A fine marzo la posizione finanziaria netta evidenziava un valore positivo per 114,1 milioni di euro, in aumento di 42,9 milioni rispetto ai 71,2 milioni di fine 2016. Nel quarte il flusso di cassa operativo è stato pari a 43,6 milioni di euro, e si confronta con un valore di 28,4 milioni nel medesimo periodo del 2016.



I vertici della società hanno confermato le stime 2017, che indicano ricavi in crescita pari a circa l'11% (a cambi costanti) rispetto all’esercizio 2016 e un margine operativo lordo in crescita pari a circa l'11% (a cambi costanti) rispetto all’esercizio 2016.

