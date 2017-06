De Longhi colloca bond per 150 milioni

di Mauro Introzzi

14 giu 2017 ore 16:26

De Longhi ha perfezionato in data odierna l’emissione e il collocamento di titoli obbligazionari unsecured e non convertibili presso investitori istituzionali statunitensi per l’importo di 150 milioni di euro. L’emissione è finalizzata al rimborso di un private placement in essere di 85 milioni di dollari emesso nel 2012, e a raccogliere liquidità addizionale per le esigenze operative correnti del gruppo, approfittando così in modo opportunistico delle condizioni particolarmente favorevoli del mercato.

I titoli sono stati emessi in un’unica tranche e hanno una durata di 10 anni, con scadenza giugno 2027, e una vita media di 7 anni. Sulle obbligazioni maturano interessi dalla data di sottoscrizione a un tasso fisso pari al 1,65% annuo.

Il rimborso del prestito avverrà annualmente in quote costanti in linea capitale, la prima delle quali sarà dovuta a giugno 2021 e l’ultima a giugno 2027, fatta salva la facoltà per la Società di rimborso anticipato.

