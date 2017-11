De Longhi, i conti dei primi 9 mesi del 2017

di Mauro Introzzi

9 nov 2017 ore 13:03

De Longhi ha chiuso i primi 9 mesi del 2017 con ricavi pari a 1,256 miliardi di euro, in crescita dell’8,4% nominale e del 5% su base like-for-like (ossia a parità di perimetro di attività e cambi), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il margine operativo lordo è stato nel periodo sostanzialmente in linea con l’anno precedente, attestandosi a 154,8 milioni, contro i 154,5 milioni del 2016, con una contrazione del margine di circa un punto percentuale. Il risultato operativo, dopo maggiori ammortamenti per 6,3 milioni, si è collocato a 111,7 milioni di euro, in flessione del 5,1% rispetto a 12 mesi prima.



Così l’utile netto di competenza del gruppo ha segnato un progresso del 24,2%, passando da 72,1 a 89,5 milioni, pari al 7,1% dei ricavi. L'incremento arriva grazie ad una riduzione del carico fiscale per complessivi 6,7 milioni di euro, dovuti alla riduzione dell’aliquota fiscale in Italia e ai benefici derivanti dalla normativa patent box.



A fine settembre la posizione finanziaria netta era positiva per 75,6 milioni di euro. La variazione rispetto al dato di fine 2016, pari a 307,6 milioni, è stata negativa per 232,1 milioni.

