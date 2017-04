Datalogic, una nuova linea di credito da 250 milioni

Datalogic e il Gruppo SMI, uno dei maggiori costruttori di impianti di imbottigliamento e macchine di imballaggio a livello mondiale, hanno concluso un accordo per la fornitura in Leggi

Il Sole24Ore di domenica ha fornito qualche stima su Datalogic per il 2013. La società dovrebbe chiudere l’esercizio in corso con ricavi in aumento del 5-6% a circa Leggi