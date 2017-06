Datalogic, un'acquisizione in Germania

di Edoardo Fagnani

6 giu 2017 ore 18:00

Datalogic ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale della società tedesca Soredi Touch Systems, azienda che si occupa di tecnologie per i terminali e in particolare per quelli per carrelli elevatori.

L’operazione prevede un impegno finanziario complessivo massimo di Datalogic pari a 10 milioni di euro, di cui 8 milioni in contanti e 2 milioni in azioni proprie. Il closing dell’operazione è previsto entro la prima metà di luglio.

